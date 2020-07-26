"Московские сезоны дома" в последнюю неделю июля расскажут о скетчинге и полезном завтраке

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Онлайн-проект "Московские сезоны дома" подготовил познавательную программу для горожан на последнюю неделю июля. Все желающие с 27 июля смогут послушать фортепианный концерт, попробовать свои силы в скетчинге (быстрый рисунок от руки) и научиться готовить вкусные завтраки, рассказал ТАСС в воскресенье Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В последнюю июльскую неделю онлайн-проект "Московские сезоны дома" приглашает сразу на четыре встречи с авторами издательства "Бомбора". Разговор будет полезен тем, кто хочет вести экологичный образ жизни, научиться готовить вкусные завтраки, попробовать свои силы в скетчинге и сделать городские прогулки с собакой более полезными и интересными - как для питомца, так и для себя", - сказали организаторы.

Так, 28 июля в 11:00 взрослые и дети смогут пройти мастер-класс по скетчингу маркерами. Вести занятие будет Лиза Краснова: иллюстратор, блогер и автор книги "Раскрашиваем маркерами с Лизой Красновой". В среду, 29 июля, все желающие смогут присоединиться к занятию от участницы московских фестивалей Юлии Холмановой и посмотреть новый выпуск рубрики "Интервью с блогером" с Еленой Белкиной.

Кроме этого, в прямом эфире 29 июля в 18:00 ведущие обсудят, где лучше тренировать собаку - на поляне или на площадке, как использовать городскую обстановку для тренировки, а также какие московские кафе рады гостям с питомцами. У горожан 30 июля появится уникальная возможность научиться понимать классику и познакомиться с самыми разными музыкальными стилями.

"Московские сезоны" публикуют чеклисты формата "один день - одна новая полезная привычка" с начала лета. Еще одну важную привычку, призванную помочь более осознанно относиться к окружающей среде, обсудят в этот же день в 19:00 на прямом эфире под названием "Десять простых шагов к экологичному образу жизни". А бренд-шеф, фуд-блогер Лиза Глузская 31 июля в 18:00 поделится идеями для вкусного и полезного начала будней и выходных.

Все онлайн-программы и мастер-классы проекта можно найти на страницах "Московских сезонов" в социальных сетях.