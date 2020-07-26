Около 70% промзон Москвы находятся на стадии реорганизации

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Около 70% заброшенных и старых промзон Москвы находятся на стадии реорганизации, на их месте появятся комфортные микрорайоны с социальной и транспортной инфраструктурой, сообщил в воскресенье в Instagram мэр столицы Сергей Собянин.

"Если посмотреть на Москву сверху, сразу видно, сколько в ней еще осталось старых промзон. Они выглядят большими кусками, вырванными из городского контекста. <…> Поэтому около 70% промзон сейчас переживают второе рождение. Основные проекты на сегодня - "Серп и Молот", "ЗИЛ", "Грайвороново" и "Востряково". В результате это будут комфортные для жизни микрорайоны с хорошей социальной и транспортной инфраструктурой", - написал Собянин.

По его словам, не все столичные промзоны необходимо реорганизовывать, так как город по-прежнему остается промышленным центром страны, но с акцентом на новое представление о комфортной жизни.

"Теперь в центре внимания - житель города, у которого, кроме работы, должна быть уютная квартира, школа, садик рядом, а еще поликлиника, парк или сквер", - отметил Собянин.