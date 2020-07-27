В Гидрометцентре сообщили, что лето 2020 года в Москве станет одним из самых дождливых

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лето 2020 года в Москве станет одним из самых дождливых в истории. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Норма уже выпала, примерно 120% [месячной нормы осадков], но это данные только по нашей репейной станции ВДНХ. То, что это лето станет одним из самых дождливых - это безусловно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в первой половине недели в Москве не ожидается интенсивных дождей, но кратковременных и локальных осадков жителям столицы все-таки не избежать.