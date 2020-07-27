{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре сообщили, что лето 2020 года в Москве станет одним из самых дождливых

В первой половине недели в столице ожидаются кратковременные и локальные осадки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лето 2020 года в Москве станет одним из самых дождливых в истории. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Норма уже выпала, примерно 120% [месячной нормы осадков], но это данные только по нашей репейной станции ВДНХ. То, что это лето станет одним из самых дождливых - это безусловно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в первой половине недели в Москве не ожидается интенсивных дождей, но кратковременных и локальных осадков жителям столицы все-таки не избежать.

Теги
Россия
На ВДНХ возобновят спортивные тренировки с 28 июля
Их можно посетить до окончания летнего сезона
Читать полностью