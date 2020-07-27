Новый арт-объект установили вблизи станции метро "Улица 1905 года" в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Арт-объект "Световое пианино 1906" установили вблизи станции метро "Улица 1905 года". Общая длина сооружения, которое состоит из двух частей, составляет 73 метра. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы в понедельник

"На площади возле станции метро "Улица 1905 года" появился арт-объект "Световое пианино 1905". Это две красные ленты с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами. Общая длина сооружения, которое состоит из двух частей, составляет 73 метра: первая часть - 42 метра, вторая - 31 метр", - говорится в сообщении.

Вдоль нижней части ленты установили клавиши пианино. Каждая из них оснащена колонками и датчиком расстояния, который реагирует на приближение человека. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к одной из клавиш. Каждой соответствует своя нота.

"Подсветка, меняющая цвета, располагается вдоль лицевой части ленты, а звуковые элементы установлены на каждом крыле группами по 26 штук. Расстояние между левым и правым крылом составляет семь метров, при этом обе части арт-объекта синхронизированы и активируются одновременно", - приводятся в сообщении слова пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

В ведомстве отметили, что подобного арт-объекта в Москве еще не было.