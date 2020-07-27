Веревочные городки открылись в восьми парках Москвы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Веревочные городки для детей и взрослых заработали в восьми парках столицы. Посетителей ждут тарзанки, подвесные мосты и канатные лабиринты на высоте от одного до 22 метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в понедельник.

"Весело провести время всей семьей на свежем воздухе и зарядиться адреналином предлагают городские парки. В восьми зонах отдыха столичного департамента культуры открыты веревочные городки", - говорится в сообщении.

Испытать силу и ловкость, преодолевая веревочные препятствия, можно в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Кузьминки" и других.

"Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж по технике безопасности и надевают на них страховочное снаряжение. Самая сложная и высокая трасса находится в парке "Фили". Зато для тех, кто ее проходит до конца, открывается потрясающий вид на Москву-реку", - приводятся в сообщении слова пресс-службы Мосгорпарка.

Вход в веревочные городки платный, узнать стоимость и приобрести билеты можно на официальных сайтах зон отдыха.

Также для любителей активного отдыха этим летом в некоторых местах оборудованы современные и удобные скейт-площадки. Покататься на скейтах, роликах, ВМХ-велосипедах и самокатах москвичи и гости столицы могут в 14 парках. А для желающих заняться спортом на свежем воздухе в 23 зонах отдыха регулярно проходят бесплатные тренировки.