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На ВДНХ возобновят спортивные тренировки с 28 июля

Их можно посетить до окончания летнего сезона

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Бесплатные спортивные мастер-классы возобновят с 28 июля в Доме культуре на ВДНХ. Они будут продолжаться до окончания летнего сезона, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Дом культуры ВДНХ расширяет спектр бесплатных активностей для укрепления тела и духа, снижения лишнего веса и заряда бодрости. Уже стартовавшие занятия по танцам и хатха-йоге дополнили спортивные тренировки с собственным весом. Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 19:00 и по воскресеньям с 10:00", - говорится в с сообщении.

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах сертифицированного тренера-преподавателя Наталии Сулимы. Она подготовила авторскую программу по трем направлениям: пилатес, растяжка и кардиореспираторные тренировки.

Продолжительность тренировки - один час. На одном занятии будет не более 30 человек. Понадобится предварительная онлайн-регистрация, за расписанием можно будет следить на сайте ВДНХ.

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