Более 13,8 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Прививки от клещевого энцефалита в Москве с начала 2020 года сделали более 13,8 тыс. человек. Об этом сообщается в понедельник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 1 января по 21 июля против клещевого вирусного энцефалита привито 13 849 человек, в том числе детей - 6 318", - говорится в сообщении.

Неделей ранее, на 16 июля было привито 12 737 человек, в том числе 5 983 ребенка. По данным ведомства, сейчас на территории Москвы зарегистрировано 22 случая присасывания клещей. В основном они произошли при посещении парка "Серебряный бор", национального парка "Лосиный остров", парка Сокольники, природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в Новой Москве.

"Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации столицы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области - 379 случаев, а также в Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в Карелии, Крыму, Татарстане, Ставропольском и Алтайском крае - 144 случая", - говорится в сообщении.