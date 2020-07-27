Проект #Москвастобой запустил онлайн-экскурсии по известным отелям столицы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Культурный онлайн-проект #Москвастобой столичного комитета по туризму совместно с Музеем Москвы и информационным порталом LIFE запустили цикл видео, состоящий из пяти онлайн-экскурсий по московским отелям. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе комитета.

"Проект #Москвастобой запускает серию онлайн-экскурсий по известным историческим отелям столицы. Экскурсии познакомят зрителей с историей строительства зданий гостиниц, архитекторами и художниками, трудившимися не только над интерьерами, но и над каждой деталью экстерьера. По гостиницам проведут москвоведы Денис Ромодин, Лариса Скрыпник и Мария Калиш", - говорится в сообщении.

Первая экскурсия выйдет в эфир сегодня, 27 июля, в 10:00 мск на страницах LIFE в соцсетях, а также на медиаплатформе москвастобой.рф. В этом выпуске речь пойдет о гостинице "Советская", роскошном здании послевоенного сталинского стиля. Отель славится своими необычайной красоты лестницей и залами. Интерьеры здесь сохранились в первозданном виде.

"Во втором выпуске москвоведы расскажут о гостинице "Националь" - одной из старейших действующих в Москве. Расположена в самом центре - на углу Тверской и Моховой улиц. Ее история тесно связана с историей не только самой Москвы, но и всей России", - отмечается в сообщении.

Третья экскурсия пройдет в отеле "Метрополь", который выглядит как "музей под открытым небом". Экстерьер изящного сооружения в стиле модерн имеет вековую историю и восхищает прохожих майоликовым панно, выполненном по эскизам Врубеля, и скульптурным фризом "Времена года". А четвертый выпуск будет посвящен одной из семи легендарных высоток столицы - гостинице "Украина".

В пятом выпуске цикла о московских исторических отелях москвоведы посетят еще одну знаменитую сталинскую высотку - гостиницу "Ленинградскую", которая открыла свои двери в 1953 году.

О проекте

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Посетителям сайта доступно более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу и другие мероприятия. За время работы культурного проекта #Москвастобой его сайт посетили более 900 тыс. раз.