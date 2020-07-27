Больница №24 в Москве возобновляет плановый прием пациентов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Два корпуса городской клинической больницы (ГКБ) №24 в Москве возвращаются к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи. Для пациентов будет подготовлено порядка 540 стационарных коек, об этом в понедельник сообщили на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

"Два корпуса ГКБ №24 возвращаются к стандартному режиму после работы с коронавирусной инфекцией. В течение нескольких месяцев клиника принимала заболевших COVID-19. С момента перепрофилирования корпусов в больницу было госпитализировано почти 2,6 тыс. пациентов. Теперь, когда количество новых заболевших в Москве постоянно снижается, стационар может вернуться к плановому приему", - говорится в сообщении.

В Москве уже 21 клиника вернулась к обычной работе, а количество плановых операций постоянно растет. Весь медицинский персонал больницы №24 прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и в будущем сотрудники будут проходить исследования на коронавирус еженедельно.

"В соответствии с временным стандартом койки в палатах установлены с увеличенным расстоянием. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация плановых пациентов проходит через обсервационные отделения хирургии и терапии с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Потоки пациентов разделены - используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция", - говорится в сообщении.