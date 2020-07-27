Почти 1,6 млн жителей Москвы активировали выигрышные коды программы "Миллион призов"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Активация выигрышных кодов программы "Миллион призов" завершилась в Москве. Всего их ввели 1 597 387 горожан, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

В программе "Миллион призов" приняли участие москвичи, пришедшие на голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Для горожан было подготовлено 2 млн сертификатов номиналом от 1 до 4 тыс. баллов, один балл равен одному рублю. Их можно обменять на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также использовать для оплаты городских сервисов или направить на благотворительность.

"Завершилась активация выигрышных кодов программы "Миллион призов". Их активировали 1 597 387 человек. Горожане смогут получить призы до 31 декабря", - говорится в сообщении.

Всего победителями программы стали 2 млн горожан. Москвичи, которые уже обменяли бонусы на подарки, предпочитали возможность пополнить "Тройку" - 307 258 участников, выбрать сертификаты на 1 тыс. рублей для покупки товаров в магазине "Дикси" - 279 918 и сети социальных аптек "Столички" - 208 117.

"При выборе призов в личном кабинете отобразится статус "Ожидает обработки", в этот момент происходит резервирование призовых баллов. Обработка данных может занять до 24 часов, возможность отменить заявку после подтверждения не предусмотрена", - поясняется в сообщении.

Когда заявка окажется в обработке, она получит статус "Принята", а при статусе "Выполнена" в карточке заявки появится кнопка "Показать промокод". Код нужно предъявить в торговой сети партнера. Статус "Отклонена" может означать, что на счете недостаточно призовых баллов или поощрение сейчас отсутствует. В этом случае баллы возвращаются в личный кабинет участника. При пополнении "Тройки" причиной отклонения может быть некорректный номер карты, превышение лимита пополнения или наличие незачисленных пополнений.