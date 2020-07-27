{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фотовыставка "Макет Москвы с неожиданного ракурса" откроется на ВДНХ

Она откроется 28 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новая выставка "Макет Москвы с неожиданного ракурса" откроется на ВДНХ с 28 июля. Об этом сообщили в понедельник в столичном департаменте градостроительной политики.

"Ракурс представленных фотографий будет не таким, к какому мы привыкли. Москвичи и гости столицы также смогут узнать много интересных и неожиданных фактов о макете столицы. Например, что "Макет Москвы" - это не только более 23 тыс. зданий и сооружений, но еще и 25 км проводов, 1 400 лампочек. Для демонстрации светотехнических шоу в павильоне предусмотрена видеостена длиной 12 метров, состоящая из 24 бесшовных экранов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, идея выставки возникла во время реконструкции павильона в октябре 2019 года, когда камерами наблюдения, расположенными над макетом, были сняты удивительные кадры.

С момента открытия в октябре 2017 года павильон на Сиреневой аллее посетило более 700 тыс. москвичей и гостей столицы. Работа над арт-объектом началась в 2012 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Теги
Россия
Астрономический павильон в Парке Горького планируют отреставрировать
В частности, в павильоне укрепят кирпичную кладку, восстановят штукатурный слой уличных лестничных маршей, лестничные перила и ограждения, а также окно кассы со створками и наличником
Читать полностью