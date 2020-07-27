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Строительство станции БКЛ "Марьина Роща" в Москве завершено на 50%

По словам заммэра столицы Андрея Бочкарева, это станция глубокого заложения, поэтому работы ведутся без применения тоннелепроходческих щитов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Станция метро "Марьина Роща" Большой кольцевой линии в Москве готова на 50%. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

"По нашим подсчетам, на станции "Марьина роща" БКЛ из общего объема основных строительно-монтажных работ примерно 50% уже выполнено. Причем, <...> самых тяжелых, таких как проходка перегонных тоннелей", - сказал заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он напомнил, что эта станция глубокого заложения, поэтому работы ведутся фактически горным способом - без применения тоннелепроходческих щитов.

"Это связано с тем, что в стесненных условиях мы не смогли найти место для монтажа, плюс мы ведем проходку практически ручным способом рядом с действующими станциями метро", - сказал заместитель мэра.

Строительство участка БКЛ метро от "Нижегородской" до "Савеловской" было начато в 2015 году.

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