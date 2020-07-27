Более 205 тыс. человек без билета и с чужой соцкартой оштрафовали в Москве с начала года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 205 тыс. человек были оштрафованы за проезд без билета и по чужой социальной карте в Москве с начала года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Организатора перевозок".

"Более 205 тыс. человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой соцкарте в Москве с начала года - 168 тыс. в наземном транспорте и 37 тыс. в метро. Учитывая, что по карте "Тройка" проезд стоит 40 рублей, то один "заяц" заплатит за одну поездку в 25 раз больше ее стоимости", - приводятся в сообщении слова руководителя "Организатора перевозок" Владислава Султанова.

Он отметил, что была усилена работа контролеров: их стало больше, также их равномернее распределили на маршруты наземного транспорта. Теперь контролерам помогают и полицейские. Благодаря их участию люди, не оплатившие проезд, не пытаются скрыться или вести себя грубо с контролерами - конфликты сведены на нет.

"С начала года контролеры проверили более 414 тыс. автобусов, трамваев и электробусов. Больше всего нарушителей - почти 5 тыс. - было на автобусном маршруте "МЦ1", который курсирует между метро "Лесопарковая" и ММЦ УФМС. Контроль оплаты проезда ведется постоянно в течение всего времени работы московского метро и наземного транспорта, в том числе и на ночных маршрутах. Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тысячу рублей, за использование чужой социальной карты - 2,5 тыс. рублей", - сказал Султанов.