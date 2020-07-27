Билет "Единый" на карту "Тройка" теперь можно записать в банкоматах в столичном метро

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Москвичи могут записать проездной билет "Единый" на карту "Тройка" через банкоматы ВТБ, расположенные в Московском метрополитене. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба метро.

"В банкоматах ВТБ, расположенных в Московском метрополитене, появилась возможность электронного приобретения и записи билета "Единый" по номеру карты "Тройка". Услугой могут воспользоваться все пассажиры, для того, чтобы ее получить, не обязательно быть клиентом ВТБ. Данный функционал доступен на текущий момент на подавляющем большинстве банкоматов, установленных в метро", - говорится в сообщении.

Ранее пассажиры Московского метрополитена через банкоматы ВТБ могли пополнить электронный кошелек и записать средства на карту "Тройка". С запуском нового функционала на "Тройку" по ее номеру можно записать приобретенный билет "Единый" сроком от одного до 90 дней, а также на 60 поездок без комиссии.

Банкоматы, на которых доступна функция удаленной записи билетов по номеру карты "Тройка", оснащены специальным записывающим устройством с пометкой "Тройка". В некоторых банкоматах ВТБ в метро останется возможность только удаленного пополнения электронного кошелька на карте "Тройка".

"Появление возможности удаленной записи билетов "Единый" на карту "Тройка" в банкоматах ВТБ - расширение предложения для пассажира, и мы уверены, что сервис будет востребован. Теперь у людей есть выбор: приобрести билеты в кассе или оплатить поездку в банкомате. Сейчас бесконтактные способы оплаты крайне актуальны. Мы призываем пассажиров ими пользоваться активнее", - отметили в пресс-службе метро.