Астрономический павильон в Парке Горького планируют отреставрировать

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мосгорнаследие утвердило проект реставрации астрономического павильона в Парке Горького. Во время работ исторический облик здания будет сохранен, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Это первая комплексная реставрация за все время существования здания. Часть несущих конструкций находится в аварийном состоянии - специалисты приведут их в порядок. Но главная цель восстановительных работ - сохранить исторический облик и функционал здания. В павильоне укрепят кирпичную кладку, восстановят штукатурный слой уличных лестничных маршей, лестничные перила и ограждения, а также окно кассы со створками и наличником. Оконные рамы и двери, выполненные из разных материалов, заменят на деревянные", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что фасады очистят от грязи и пыли, а затем выкрасят в красно-белую гамму, купол обработают антикоррозийным составом. Также внутри здания обновят напольные покрытия из дерева и керамогранита, а на стенах восстановят штукатурный и красочный слои.

Более 20 лет обсерватория была закрыта для посетителей, но в сентябре 2012 года вновь возобновила работу. Там установили два мощных телескопа и автоматический раздвижной купол.

О здании

Астрономический павильон строили в 1950 годах, работы закончились в 1957 году во время послевоенной реконструкции парка, которой занималась команда архитекторов под руководством Виталия Долганова.

Двухэтажное кирпичное здание народной обсерватории расположено недалеко от арки главного входа по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 5. Оно представляет собой ротонду с двумя симметричными лестницами. Здание перекрыто куполом, оснащенным поворотным механизмом и раздвижными створками.