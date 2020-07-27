Власти Москвы не будут проводить кадастровую оценку недвижимости в 2020 году

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы не будет в этом году проводить кадастровую оценку недвижимости из-за ситуации с пандемией коронавируса. Горожане и бизнес будут платить налоги по кадастровой стоимости 2018 года, что позволит сэкономить им 4 млрд рублей, сообщил в понедельник в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году правительство Москвы не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Для расчета размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года. <...> Закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от двух до пяти лет, но <...> по состоянию на 1 января. То есть в кадастровой оценке 2020 года невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, о которой 1 января еще никто и не слышал", - написал он.

По словам мэра, согласно предварительным расчетам, по результатам оценки 2020 года кадастровая стоимость недвижимости должна была увеличиться в среднем примерно на 3%, а в некоторых районах и на отдельные виды недвижимости рост мог быть больше.

Мэр отметил, что вместе с ростом кадастровой стоимости выросли бы налоги на офисы, квартиры, магазины, дачи и прочую недвижимость, которые бизнес и граждане должны уплатить за 2021 год.

"Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "постковидном" рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог", - пояснил Собянин.

Он отметил, что для владельцев дачных домов и квартир экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, а бизнес сэкономит от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

"В целом снижение налогового бремени по налогу на имущество оценивается в 4 млрд рублей. Немалые средства для московского бюджета, который сейчас переживает непростые времена. Но людям эти деньги нужнее. А к вопросу проведения очередной кадастровой оценки мы вернемся в 2021 году, когда рынок недвижимости вернется в нормальное состояние и можно будет сделать корректные и справедливые расчеты", - добавил Собянин.