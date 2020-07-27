Масштабная выставка работ художника Сергея Виноградова впервые пройдет в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Выставка "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь", которая объединит более 60 работ со всей России, а также произведения из стран Прибалтики, пройдет в Музее русского импрессионизма с 10 сентября по 10 января. Это первый масштабный показ работ художника в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе музея.

"В сентябре 2020 года Музей русского импрессионизма представит выставку "Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь", посвященную блестящему русскому живописцу круга Константина Коровина и Валентина Серова и влиятельному арт-консультанту России начала ХХ века. Масштабная персональная выставка мастера соберет более 60 работ со всей России. Кроме того, впервые за долгое время зрители смогут увидеть произведения из стран Прибалтики, куда Сергей Виноградов переехал в 1924 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе музея в беседе с корреспондентом ТАСС отметили, что это первая масштабная выставка Виноградова в Москве. "До сих пор творчество Сергея Виноградова не было представлено настолько полно. На выставке в Музее русского импрессионизма живописные работы мастера будут дополнены его воспоминаниями и ранее не публиковавшимися фотографиями", - добавили в пресс-службе.

Художник входил в круг московской творческой интеллигенции и серьезно повлиял на расстановку сил в истории отечественного искусства как один из организаторов и активный участник выставок "Союза русских художников" и первой Выставки русского искусства в США в 1924 году. Виноградов был знаком с Игорем Грабарем и Сергеем Дягилевым, рыбачил с Федором Шаляпиным, гостил у семьи Мамонтовых в имении Головинка, играл в карты со Львом Толстым. В состав выставки войдут произведения "У К. А. Коровина", "Играет. 1914", "Дом в Ясной Поляне со стороны террасы" как напоминание о тесной связи художника с выдающимися представителями русской культуры.

В музее отмечают, что во многом благодаря вкусу, широкому кругозору и чутью Виноградова в России появились полотна таких зарубежных мастеров, как Поль Сезанн, Огюст Ренуар, Клод Моне, Эдгар Дега, Винсент Ван Гог и других. Именно он увлек коллекционированием Михаила и Ивана Морозовых, а впоследствии курировал их собрания. Многие из этих произведений теперь украшают экспозиции центральных государственных музеев.

В архитектуре выставки будет подчеркнута усадебная тема, занимающая отдельное место в творчестве Виноградова. Кроме работ из Москвы и Санкт-Петербурга, в экспозицию войдут произведения из частных коллекций и музейных собраний Иркутска, Архангельска, Омска, Казани, Петрозаводска, Барнаула и других городов России. Также запланирован показ картин из Белоруссии, Литвы и Эстонии. Кураторами проекта выступают директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова и специалист выставочного отдела Ольга Юркина.