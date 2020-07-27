Более 300 коммунальных бригад работают над ликвидацией подтоплений в Москве после ливня

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Свыше 300 бригад ГУП "Мосводосток" и около 270 единиц спецтехники задействовано для ликвидации подтоплений в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе предприятия.

"В связи с предупреждением метеобюро о возможных осадках на улицы города выехало порядка 270 единиц специализированной и откачивающей техники ГУП "Мосводосток", для работ на водосточной сети задействовано более 300 бригад предприятия. Местами вероятны кратковременные сильные дожди", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что для предупреждения скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта в местах вероятного скопления воды организовано дежурство аварийных бригад ГУП "Мосводосток", которые готовы своевременно произвести откачку воды и прочистку дождеприемных решеток.

При обнаружении скоплений воды жителей просят обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону: 8 (495) 657-87-03.