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Участок метро Москвы от "Саларьево" до "Коммунарки" вновь заработал для пассажиров

Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" до 19 августа работают по особому графику

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Четыре станции Сокольнической линии Московского метрополитена вновь открылись утром во вторник для пассажиров после проведения работ. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Станции Сокольнической линии московского метро открыты для пассажиров", - говорится в сообщении.

Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии московского метро с 14 июля по 19 августа работают по особому графику. В выходные и некоторые понедельники их закрывают полностью, в остальные дни они открыты до 23:00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути.

Кроме выходных дней, закрытие ожидается по понедельникам 3 и 10, а также с 23:00 пятницы 14 августа до утра четверга 20 августа. Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые курсируют вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного транспорта.

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