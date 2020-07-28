В Москве с начала года каждое третье ДТП связано с наездом на пешеходов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Москве с начала этого года связано с наездом на пешеходов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Анализ результатов работы подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Москве за период с января по июнь 2020 года показал, что одним из преобладающих видов ДТП (33,2%) является наезд на пешеходов. В зоне действия пешеходных переходов за рассматриваемый период произошло 46,2% всех наездов на пешеходов. Наиболее распространенной причиной дорожных аварий на переходах являются нарушения правил проезда пешеходных переходов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в июле этого года в Москве произошло 91 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, из которых 38 - на пешеходных переходах. "Госавтоинспекторы напоминают водителям о необходимости быть внимательнее на дорогах, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами", - отметили в ведомстве.

Ранее в УГИБДД сообщали, что основными видами ДТП в Москве по-прежнему являются столкновения автомобилей, а их главными причинами - несоблюдение скоростного режима и частые перестроения.