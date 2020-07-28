Движение на Профсоюзной улице в Москве восстановлено

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Профсоюзной улице в Москве, где загорелся автомобиль, восстановлено. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сегодня в 10:26 мск на улице Профсоюзной, 61, произошло возгорание автомобиля Audi". Пожар ликвидирован прибывшими на место сотрудниками МЧС. В происшествии никто не пострадал. В настоящее время транспортное средство эвакуировано. Ограничений в движении нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся около станции метро "Калужская" на Профсоюзной улице в Москве, из-за чего движение по улице осложнено. Площадь возгорания автомобиля составила 5 кв. м.