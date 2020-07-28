Порядка 2 тыс. человек вывели из ТЦ "Савеловский" в Москве из-за сообщения о "минировании"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Около 2 тыс. посетителей и сотрудников торгового центра "Савеловский" в Москве эвакуированы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"От неизвестного поступило сообщение о том, что в здании ТЦ "Савеловский" заложено взрывное устройство. В целях безопасности эвакуированы сотрудники и посетители торгового центра", - сказал собеседник агентства, добавив, что здание покинули около 2 тыс. человек.

По данным источника, в настоящее время на месте работают специалисты оперативных служб и кинологи.

Во вторник поступили анонимные сообщения о "минировании" более 20 больниц и других административных зданий в Москве, "заминированы" также ТЦ Vnukovo Outlet Village и аэропорт Домодедово.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".