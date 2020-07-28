Почти 220 человек обучили в первом в России учебном центре похоронного дела за год

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Двадцати трем лучшим выпускникам учебного центра ГБУ "Ритуал" вручили дипломы об окончании курсов по организации похорон и менеджменту кладбищ. Всего за год в центре отучились 218 человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе учреждения.

"В Центре ритуального обслуживания прошло торжественное вручение дипломов 23 лучшим выпускникам учебного центра ГБУ "Ритуал". Документы об окончании курсов вручил директор учреждения Артем Екимов", - сообщили в пресс-службе.

Учебный центр ГБУ "Ритуал" был создан в 2019 году и стал первым в России учреждением, которое готовит специалистов в сфере похоронных услуг. Основным направлением деятельности центра является повышение профессионального уровня сотрудников ритуальной отрасли в рамках имеющейся квалификации с получением и совершенствованием новых компетенций. В зависимости от программы обучение проводится в очной либо очно-заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.

Как уточнили в пресс-службе учреждения, для лиц, имеющих опыт работы в ритуальной сфере, обучение проводится по направлениям "Организатор похорон (агент)" и "Заведующий кладбищем". Длительность данных курсов составляет 16 часов. Также центр реализует 60-часовую программу "Организация похорон и представление связанных с ними услуг. Организатор похорон", которая предполагает обучение с нуля.