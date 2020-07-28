Около 200 тыс. жителей Москвы зарегистрированы безработными

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных в Москве, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

"На сегодняшний момент около 200 тыс. человек зарегистрированы как безработные, рост <...> почти семикратный, - сказал он в интервью телеканалу "Москва-24", отметив, что власти ожидают сокращение этого показателя в ближайшее время. - Если говорить про структуру безработных, которые встали на биржу труда, важно обратить внимание на следующее: только 60 тыс. человек, чуть больше там, это те люди, которые потеряли работу с 1 марта. Остальные - они и раньше не работали. То есть это никак не связано с теми ограничениями, которые вводились из-за эпидемической ситуации".

Ефимов пояснил, что многие люди встали на биржу труда с учетом возросшей выплаты и того, что в столице была "существенно упрощена процедура регистрации как безработных".

Число безработных в Москве выросло в семь раз по сравнению с "докоронавирусным" периодом.