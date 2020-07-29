Дорогу в поселении Десеновское в Новой Москве расширили по просьбам жителей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Работы по расширению и ремонту почти 4 км проезжей части дороги между деревнями Пыхчево и Яковлево, приостановленные из-за ситуации с коронавирусом, завершили в Новой Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы.

"В ТиНАО завершились работы по расширению и ремонту проезжей части дороги, которая проходит от деревни Пыхчево до деревни Яковлево, расположенных в поселении Десеновское. Протяженность этого отрезка - 3,9 км. Работы стартовали еще в феврале, но затем были приостановлены из-за эпидемиологической ситуации", - сообщили в пресс-службе.

В этих двух деревнях проживают около 1,5 тыс. человек. Решение о ремонте и расширении дороги было принято по просьбам местных жителей.

"В рамках работ узкие дороги расширили до 7-7,5 м. Такая ширина проезжей части достаточна для безопасного движения общественного транспорта и позволит при необходимости запустить автобусный маршрут. Затем выполнили устройство основания дороги и уложили новое асфальтобетонное покрытие в два слоя площадью 34,2 тыс. кв. м каждый", - рассказали в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что в рамках работ по расширению и ремонту дороги проложили порядка 1,3 тыс. м инженерных сетей. Кроме того, в местах подтоплений обустроили ливневую канализацию протяженностью более 200 м и проложили порядка 200 м водопропускных труб. Чтобы отделить тротуары от проезжей части установили бордюрный камень протяженностью более 5 тыс. м. Площадь тротуарного покрытия, уложенного также в два слоя, составит почти 1,9 тыс. кв. м.

"Многие участки улично-дорожной сети были плохо освещены или вообще не имели освещения. На протяжении дороги между деревнями Пыхчево и Яковлево установили более 130 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. На прилегающей к дороге территории появились газоны общей площадью более 30 тыс. кв. м, а осенью здесь высадят более 150 кустарников", - заключили в пресс-службе ведомства.