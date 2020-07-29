Более 5 тыс. человек воспользовались турплатформой Russpass в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек воспользовались цифровой туристической платформой Russpass в столице со времени ее запуска 20 июля. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Более 5 тыс. пользователей познакомились с туристической платформой Russpass за первые дни ее работы. Российский проект Russpass как раз отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников. Платформа позволяет легко и быстро спланировать поездку, выбирая понравившиеся маршруты и услуги из большого набора вариантов. По мнению специалистов, такие инструменты помогут восстановлению отрасли и будут определять ее дальнейшее развитие", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Более 20 новых партнерских предложений уже добавлено на сайт, а остальные появятся там в ближайшее время. Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.

Туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам, театрам и другим партнерам сервис дает возможность продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.

О проекте

Платформа Russpass разработана по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий. На данный момент Russpass поддерживает русский и английский языки, но в будущем онлайн-сервис будет доступен на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках.