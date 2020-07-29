В Москве стартовала вторая смена летнего онлайн-лагеря "Моей карьеры" для подростков

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вторая смена летнего интерактивного лагеря, организованного центром "Моя карьера", началась в столице. В рамках смены порядка 500 московских подростков ознакомятся с работой городских спасателей и пожарных, освоят навыки поиска людей, ориентирования на местности и оказания первой помощи, сообщили в среду в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

"Во втором потоке интерактивного лагеря "PROГероев", организованного центром "Моя карьера", участников ждут два профессиональных направления - "Автоспорт" и "Спасатели". <...> Городские спасатели и пожарные научат подростков навыкам оказания первой помощи и спасения людей, оказавшихся в беде. При этом число участников проекта выросло до 500. Занятия начались 27 июля", - сообщили у в пресс-службе.

В первой смене лагеря приняли участие более 250 подростков, они посетили более 1 тыс. онлайн-занятий автодела, а также попробовали себя в качестве пилота гоночного автомобиля, сев за руль симулятора во время очных занятий в центре "Моя карьера". В течение трех недель под руководством опытных автоспортсменов и наставников юноши и девушки разбирались в тонкостях автодела, изучали правила безопасного поведения на дороге, а также посетили практические занятия в автомастерской.

"Для подростков проект стал возможностью изучить профессии изнутри, лучше познакомиться с областью, которая им интересна. Мы хотели показать, что любая профессия построена на работе с людьми, на умении находить контакт, собирать единомышленников. На примере гоночной команды ребята увидели, что успех - это результат работы всех участников. Но для работы в коллективе также важно обладать универсальными навыками: адаптироваться к любой ситуации, учиться, анализировать, уметь работать в стрессе, - эти качества пригодятся в каждой профессии", - отметил руководитель проекта "PROГероев" в центре "Моя карьера" Владимир Захаров, чьи слова приводит пресс-служба.