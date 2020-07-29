Москвичи могут пройти бесплатный онкоскрининг в поликлиниках до конца августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Жители Москвы могут пройти бесплатную диагностику самых распространенных видов онкологических заболеваний с 30 июля до конца августа в 66 городских поликлиниках. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В столичных поликлиниках 30 июля стартует программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологических заболеваний. Пройти онкоскрининг можно бесплатно в 66 медучреждениях до конца августа. <...> Благодаря скрининговым программам можно выявить заболевание на ранних стадиях и начать лечение в тот момент, когда оно будет максимально эффективным", - говорится в сообщении.

В феврале этого года в аналогичной акции приняли участие более 67 тыс. человек. Из них 1,5 тыс. были направлены на дополнительные обследования и консультации, а также дальнейшее лечение, если оно было необходимо.

"Самое главное для успешного лечения онкологических заболеваний - это раннее выявление патологий. С учетом отложенного спроса на скрининговые программы, который сложился за время пандемии, особенно важно обеспечить горожан общедоступной и удобной возможностью пройти исследования. Именно поэтому мы запускаем специальную программу бесплатной диагностики наиболее распространенных видов онкологии", - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Принять участие в акции могут жители с московским полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). Обследование можно пойти в столичных поликлиниках по предварительно записи. После диагностики результаты онкоскрининга появятся в электронной медицинской карте пациента на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо". Если появится необходимость в дальнейших исследованиях, с участником акции свяжется доктор и отправит пациента на дальнейшую диагностику.