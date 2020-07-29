Почти 80% перепрофилированных в КТ-центры поликлиник Москвы возобновили плановый прием

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Еще пять поликлиник Москвы, ранее перепрофилированных под амбулаторные КТ-центры, чтобы диагностировать пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус, вернулись к плановому приему пациентов. Всего к обычному режим работы возобновили около 80% поликлиник, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, к плановой помощи вернулись уже 37 из 48 КТ-центров. По ее словам, во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию, а медперсонал прошел тестирование на коронавирус.

В сообщении уточняется, что прием пациентов возобновили КТ-центры в городских поликлиниках №66 (ул. Салтыковская, д. 11б), 62 (ул. Красноармейская, д. 18), 214 (ул. Елецкая, д. 14), диагностическом центре №3 (ул. Сормовская, д. 9) и консультативно-диагностической поликлинике №121 (ул. Южнобутовская, д. 87).

Отмечается, что в круглосуточном режиме работу с COVID-19 продолжают 11 КТ-центров, полностью покрывающих "потребность в высокоточной инструментальной диагностике пациентов". Там, кроме компьютерной томограммы, можно сделать ЭКГ, сдать анализ на коронавирусную инфекцию и анализ крови, а также получить бесплатные лекарства на курс лечения.