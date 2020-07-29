Более 100 тыс. москвичей посетили "Мои социальные центры" за год

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек посетили столичные "Мои социальные центры" за год с момента их открытия. В клубных пространствах москвичи старшего поколения сами проводят встречи, занимаются хобби, общаются и отдыхают, сообщила журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Год назад мы открыли "Мои социальные центры" для москвичей старшего возраста. Проект позволяет горожанам вести активную социальную жизнь - в клубных пространствах жители проводят встречи, занимаются любимыми хобби, общаются и просто отдыхают. Всего в Москве открыто уже семь таких центров, за год их посетили более 100 тыс. человек", - сказала Ракова.

По ее словам, в клубных пространствах нового формата организовано более 3,5 тыс. активностей. Москвички посещают кулинарные мастер-классы, школы рисования, изучают иностранные языки и уделяют внимание здоровому образу жизни и фитнесу. Главной точкой притяжения для мужчин в таких центрах стал бильярд. Первым в Москве летом 2019 года был открыт "Мой социальный центр" в районе Марьина Роща, сегодня такие клубы работают еще в шести районах города: Таганском, Преображенском, Чертанове Северном и Южном Бутове, а также в поселении Щаповском.

Посещать любой центр могут все горожане вне зависимости от их места жительства, все услуги центра бесплатны. При этом почти все клубы и активности в "Моем социальном центре" создают сами москвичи, ориентируясь на свое интересы.

"В центрах можно уделить себе время: позаниматься спортом в тренажерном зале, сходить на фитнес-тренировки или просто почитать. Здесь поддерживают стремление жителей к здоровому образу жизни и регулярно организовывают для них занятия по спортивным направлениям, лекции по здоровому питанию и прочим сопутствующим темам", - сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Там уточнили, что в период пандемии учреждения не прекратили работу. Горожане продолжали общаться и вести активный образ жизни в онлайн-режиме. Самыми популярными платформами для общения стали WhatsApp, ZOOM и Skype. Всего в работе онлайн-клубов сегодня принимают участие больше 2 тыс. человек.