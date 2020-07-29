Свыше 8 тыс. случаев неправильной парковки зафиксировано у Внуково в 2020 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Почти 8,2 тыс. случаев неправильной парковки зафиксировано возле столичного аэропорта Внуково с начала текущего года. Неправильно припаркованные автомобили создавали аварийные ситуации и провоцировали ДТП, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"В 2020 году на территории аэропорта Внуково выявили 8 158 случаев парковки автомобилей под запрещающими остановку и стоянку знаками. Автомобили, которые оставляли под запрещающими парковку знаками вблизи аэропорта, создавали серьезные затруднения для проезда других транспортных средств, движения пешеходов, а также закрывали обзор на проезжей части, из-за этого создавалась угроза для пешеходов и других участников дорожного движения. Поэтому, чтобы не допустить аварии, наши инспекторы задержали и направили на спецстоянки 351 автомобиль", - сказали в пресс-службе.

Также в инспекции сообщили, что территорию возле аэропорта ежедневно в усиленном режиме патрулируют сотрудники МАДИ. С нарушениями ПДД помогают бороться комплексы автоматической фиксации "Стрит Фалькон", автомобили-парконы и камеры, установленные в автобусах. Кроме этого, возле аэропорта сотрудники МАДИ и ГИБДД осуществляют проверку такси.

"Усиленный контроль за соблюдением ПДД в последние годы позволил увеличить пропускную способность Внуково и значительно сократить количество аварийных ситуаций. Как добавили в МАДИ, контроль за безопасностью дорожного движения во второй половине 2020 года будет усилен", - отметили в пресс-службе.