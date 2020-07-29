Число выздоровевших после коронавируса в Москве возросло на 625

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, возросло в Москве на 625 и превысило 176 тыс. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 625 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 176 437", - сказала она.

Ракова отметила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

"Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - заключила Ракова.

Как сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, еще 261 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 46 048 заразившихся.

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