Храмовый комплекс планируется возвести в поселении Роговское в Новой Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Храмовый комплекс площадью 1,5 тыс. кв. м планируется построить в Троицком округе столицы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В настоящее время земельный участок площадью 0,26 га свободен от застройки. Здесь местная религиозная организация "Православный приход храма Рождества Христова в Рождествено города Москвы" планирует строительство храмового комплекса. Суммарная поэтажная площадь здания составит 1 560 кв. м", - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии столицы Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба.

Там уточнили, что комиссия, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 23 июля одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории по адресу: пос. Роговское, д. Спас-Купля (ТАО) для строительства храмового комплекса.

Пятова добавила, что вопрос изменений в правила землепользования и застройки города будет вынесен на общественное обсуждение.