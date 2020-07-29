Новым руководителем столичного фонда дольщиков стал экс-замглавы Москомстройинвеста

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров назначен генеральным директором Московского фонда защиты прав дольщиков, сообщила в среду ТАСС пресс-служба Москомстройинвеста.

"Назначен руководитель фонда - Александр Гончаров", - сказали в пресс-службе.

Александр Гончаров занимал должность зампредседателя Москомстройинвеста с 2011 года, в декабре 2019 года стал исполняющим обязанности гендиректора столичного фонда дольщиков.

Московский фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан в октябре 2019 года. Учредитель фонда - московское правительство в лице Москомстройинвеста, он же утверждает устав организации. Фонд сам выступает в качестве застройщика, а его финансирование ведется за счет городского бюджета.