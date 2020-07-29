Карты "Тройка" с изображением советских танков появились в продаже в метро Москвы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Десять вариантов карты "Тройка" с изображением советских танков появились на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро. Всего выпущено 100 тыс. экземпляров таких транспортных карт, сообщили в среду в пресс-службе столичной подземки.

"Карты "Тройка" с изображением советских танков появились на информационных стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро. <...> На данный момент для покупателей доступно 10 вариантов карты "Тройка" с изображениями советских танков и краткой исторической справкой о каждом из них. Тираж каждой карты составил 10 тыс. экземпляров", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что ранее такие карты можно было приобрести лишь в интернет-магазине метрополитена по адресу shop.mosmetro.ru. Изображенные на "Тройках" модели можно также увидеть в игре World of Tanks. Ранее на станциях метро, информационных стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метрополитена разместили 300 плакатов, посвященных тематическим "Тройкам".

"В сувенирных магазинах Московского метрополитена можно приобрести карты, брелоки и кольца "Тройка", а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, брелки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другую сувенирную продукцию. Большинство представленных позиций имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно", - добавили в пресс-службе.

Сувенирные витрины впервые появились на стойках "Живое общение" Московского метрополитена в декабре 2016 года, а в 2017 году флагманские магазины сувенирной продукции метрополитена открылись на станциях "Маяковская" и "Трубная". В мае 2020 года Московский метрополитен открыл интернет-магазин сувениров.