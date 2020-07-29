Движение на Рязанском проспекте Москвы восстановили после столкновения "Газели" и автобуса

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение по Рязанскому проспекту на юго-востоке Москвы, ограниченное после аварии с участием "Газели" и автобуса, восстановлено. Об этом сообщается в среду в официальном телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Из-за аварии было осложнено движение по Ташкентской улице, а движение по Рязанскому проспекту было ограничено до одного ряда в сторону центра, перекрыто два ряда из трех. Для объезда предлагалось использовать Северо-Восточную хорду или Волгоградский проспект.

"Автобус эвакуирован с проезжей части. Движение по основному ходу и дублеру восстановлено", - говорится в сообщении.

Около 06:10 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы произошло ДТП с участием автобуса №209 и автомобиля "Газель". По предварительным данным, водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом, пересекавшим перекресток.

По уточненным данным, всего в ДТП пострадали восемь человек. Как сообщил источник в правоохранительных органах, есть основания полагать, что в момент совершения ДТП водитель "Газели" был пьян.