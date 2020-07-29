Набережные в районе Киевского вокзала в Москве благоустроят до конца года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Работы по благоустройству набережных Тараса Шевченко и Бережковской на западе Москвы планируется выполнить до конца года, несмотря на ограничения, которые были введены в столице из-за коронавируса. Об этом сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в 2020 году в столице планировалось провести благоустройство 40 улиц и 180 парков. Из-за ситуации с коронавирусом большинство работ пришлось перенести на следующий год.

"Но некоторые проекты мы все же реализуем до конца этого года. Один из крупнейших - благоустройство набережной Тараса Шевченко и Бережковской, продолжение многолетних работ в районе Киевского вокзала. Еще в прошлом году на этих набережных были начаты подготовительные работы, и уже только поэтому не хотелось оставлять разрытые улицы еще на один год", - написал мэр.

Собянин добавил, что проект 2020 года охватит набережную Тараса Шевченко от Новоарбатского до Бородинского моста, Бережковскую набережную до моста Богдана Хмельницкого, половину Украинского бульвара и обе Бородинские улицы. "Сегодня большую часть набережных занимает чрезмерно широкая проезжая часть, а на долю пешеходов остается лишь узкий и некомфортный тротуар, на котором люди не чувствуют себя в безопасности. Благоустройство призвано повернуть эти набережные лицом к людям", - написал Собянин.

Как изменятся набережные

Мэр пояснил, что на набережных планируется расширить и заново замостить тротуары, отделив их от проезжей части с помощью зеленой стены кустарников и деревьев. Пространство у воды будет отдано в распоряжение пешеходов, а ближе к проезжей части будет создана дорожка для тех, кто предпочитает велосипед, самокат или другое модное средство передвижения.

"Расположенная напротив жилых домов набережная Тараса Шевченко станет отличным местом для прогулок местных жителей - с детскими площадками и местами отдыха летом и зимой. По мнению авторов проекта, здесь даже можно будет поставить небольшие снежные горки", - сообщил Собянин.

Он добавил, что напротив Киевского вокзала, на Бережковской набережной будет создано комфортное пространство для пешеходов и пассажиров речных трамвайчиков. Ведь именно отсюда начинается большинство прогулок по Москве-реке. А рядом с гостиницей "Славянская" планируют создать зону прибрежных кафе.

"Кутузовский проспект делит Украинский бульвар на две части. Справа в настоящее время идет строительство оборотных тупиков метро, и с благоустройством этой части бульвара придется подождать еще какое-то время. Слева между жилыми домами находится немного запущенный парк, в этом году мы приведем его в порядок", - рассказал Собянин.

По его словам, благодаря благоустройству в этом районе станет больше зелени, новые дорожки позволят разделить пешеходный транзит от метро и неспешные прогулки по парку.