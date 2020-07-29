В Москве будут применять "Социальный мониторинг" лишь для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Власти Москвы пока не планируют использовать приложение "Социальный мониторинг" для целей, не связанных с борьбой против коронавируса. Об этом заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в интервью изданию РБК, опубликованном в среду.

По его словам, "Социальный мониторинг" продолжают дорабатывать с учетом пожеланий пользователей - например, в новой версии добавили кнопку для получения технической поддержки и отображение фамилии, имени и отчества.

Кроме того, пользователи, которым разрешено посещать поликлинику, смогут декларировать поездку, а до конца месяца на сайте мэра и правительства Москвы запустят сервис, с помощью которого пользователь сможет обсудить спорную ситуацию по видеосвязи со специалистом.

Лысенко подчеркнул, что запуск "Социального мониторинга" в условиях эпидемии был необходим. "Потенциально, если бы каждый горожанин с подтвержденным диагнозом хотя бы раз нарушил карантин и вышел на улицу, мы могли бы получить рост заболевших в геометрической прогрессии. Это привело бы к колоссальной нагрузке на систему здравоохранения. Давайте мысленно вернемся в конец марта - начало апреля, когда Италия "была в руинах", Нью-Йорк вовсю "пылал" и т. д. Руководство города просто обязано было что-то делать, чтобы не допустить подобного сценария в Москве", - заявил руководитель департамента.

Пациенты с коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними граждане обязаны пользоваться приложением "Социальный мониторинг", которое позволяет контролировать соблюдение ими обязательной самоизоляции.