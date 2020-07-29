Ремонт Большого Каменного моста планируется закончить до конца 2021 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду осмотрел ход капитального ремонта Большого Каменного моста в центре столицы.

"В Москве крупная транспортная инженерная инфраструктура, которая требует внимания и обновления. Одной из важнейших ее частей являются мосты, их огромное количество, их постоянно нужно поддерживать в надлежащем состоянии, ремонтировать и реконструировать. За последние годы мы серьезным образом реконструировали более 20 путепроводов и мостов", - сказал он.

По словам Собянина, в прошлом году были закончены работы по реконструкции Большого Москворецкого моста через Москва-реку, в этом году начались работы на Большом Каменном мосту. "Он 80 лет назад был построен и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, большинство его конструкций морально и физически устарели", - отметил мэр.

Он напомнил, что Большой Каменный мост является памятником архитектуры. "Надеюсь, что до конца следующего года работы будут закончены", - сказал Собянин.

По его словам, для ремонта нужно было закрывать мост, однако решено было сохранить движение транспорта и ремонтные работы проводить поэтапно. Собянин добавил, что после реконструкции работоспособность моста будет продлена на десятки лет.

О ремонте моста

Большой Каменный мост через Москву-реку был построен в 1938 году и соединил улицу Серафимовича с улицами Знаменка, Волхонка, Моховая и Боровицкой площадью. В 2007 году он был признан объектом культурного наследия. Длина мостового перехода составляет почти 480 м, ширина - 40 м.

Капитальный ремонт моста не проводился с момента его постройки, и за это время на его конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах разрушились деформационные швы и гранитная облицовка. По оценкам экспертов, часть элементов моста находилась в предаварийном состоянии - с ресурсом долговечности не более двух-трех лет.

Ремонтные работы были начаты в июле. Фактически мост пересоберут заново. Пока одна половина моста закрыта на ремонт, другая будет оставаться открытой для движения пешеходов и транспорта, включая автобусы. Во время работ на мосту сохраняются две полосы движения в каждом направлении.

Специалисты отреставрируют гранитную облицовку и ограждения, приведут в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции, заменят асфальтовое покрытие и обновят исторические витражи, а также проведут ряд других работ. В настоящее время ведутся демонтажные работы, переключение кабелей связи по временной схеме, монтаж плавучих подмостей на барже в русловом пролете. В них задействованы почти 200 рабочих и 35 единиц техники.