Пассажиры транспорта Москвы продлили более 590 тыс. проездных билетов после самоизоляции

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Жители Москвы с 12 июня продлили уже более 590 тыс. билетов, записанных на социальные карты или "Тройку", но не использованных в полном объеме во время действия режима самоизоляции. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичной подземки.

"Пассажиры продолжают продлевать билеты: 28 июля продлили 2,4 тыс. билетов, а всего с 12 июня - более 590 тыс. Самый популярный продлеваемый билет - "60 поездок", вчера их продлили около 1 тыс. пассажиров", - сказали в пресс-службе.

Проверить доступность продления для проездного на карте "Тройка" можно тремя способами: в приложении "Метро Москвы": App Store и Google Play, на сайте единого транспортного портала и в телеграм-боте @MosCardCheckBot.

Ранее сообщалось, что с 12 июня можно продлить действие проездных билетов на 60 поездок, а также со сроком действия 30 дней, 90 дней и 365 дней и билеты ТАТ. Проездные будут продлены тем, кто совершил в период режима повышенной готовности с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок или не более 8 поездок с 30 марта по 11 мая (включительно). Продлить проездные можно не менее чем на 5 дней.