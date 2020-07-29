Цикл онлайн-прогулок в парках Москвы планируется продолжить

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Цикл онлайн-прогулок в парках Москвы стал популярен у горожан в период самоизоляции. Организаторы планируют продолжить эти мероприятия и в дальнейшем, сообщила журналистам в среду исполняющая обязанности заместителя директора по связям с общественностью ГКУ Москвы "Объединенная дирекция "Мосгорпарк" Дарья Косинова.

"За период самоизоляции мы отметили для себя наиболее удачные проекты, которые хотим продолжать в будущем, это цикл лекций об истории парков Москвы и онлайн-прогулки по парку", - сказала Косинова.

По ее словам, онлайн-прогулки в большей степени рассчитаны на людей, которые живут в других городах.

Всего за период самоизоляции было организовано более 1,3 тыс. активностей в социальных сетях парков и "Мосгорпарка", это 326 спортивных мероприятий, 293 мастер-класса, 71 образовательная лекция.

"Более 50 онлайн-фотовыставок, 36 музыкальных программ, в том числе более 150 активностей мы реализовали на платформе Zoom", - рассказала Косинова.

Она добавила, что на данный момент необходимо взять небольшую передышку, чтобы не было перенасыщения онлайн-форматами. Теперь, по ее словам, для гостей парков самое важное - выйти на свежий воздух и "насладиться теми активностями, которые есть", или просто прогуляться по парку.