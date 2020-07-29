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Билетную систему организуют в парке Горького в Москве в сентябре 2020 года

Директор парка Павел Трехлеб отметил, что приложение позволит облегчить коммуникацию, выбор каких-то сервисов и покупку этих сервисов онлайн

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Билетную систему и мобильное приложение в парке Горького в Москве планируют запустить в сентябре 2020 года. Об этом сообщил в среду журналистам директор парка Павел Трехлеб.

"Мы в ближайшее время, в сентябре, запустим мобильное приложение парка и билетную систему, которая позволит облегчить коммуникацию, выбор каких-то сервисов и покупку этих сервисов онлайн. Это позволит ориентироваться в парке и в том разнообразии сервисов, который организован у нас, упрощать и ускорять какие-то технические взаимодействия", - сказал Трехлеб.

По его словам, в период пандемии парк перевел всевозможные активности в онлайн-формат, он пользовался популярностью, но с открытием парка востребованность этого формата стала снижаться.

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