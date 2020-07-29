Посещаемость парков в столице соответствует летнему сезону 2019 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Посещаемость парков в Москве нормализовалась и соответствует показателям летнего сезона 2019 года. Об этом в среду журналистам сообщила исполняющая обязанности заместителя директора по связям с общественностью ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк" Дарья Косинова.

"Сейчас посещаемость на парковых территориях нормализовалась и в принципе соответствует прошлому летнему сезону", - сообщила Косинова.

Ранее в "Мосгорпарке" отмечали, что во время пандемии на самоизоляции стал популярен формат онлайн-прогулок по паркам столицы. "Нужно понимать, что у любой онлайн-программы должна быть своя целевая аудитория, она должна быть создана для чего-то, не взамен прогулки в парке, а в дополнение к чему-то", - считает Косинова.