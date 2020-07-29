Выбросы углекислого газа на МЖД за первые шесть месяцев 2020 года снизились на 12,1%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выбросы углекислого газа (СО2) на Московской железной дороге за первое полугодие 2020 года удалось сократить на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду ТАСС сотрудник пресс-службы МЖД.

"За шесть месяцев 2020 года благодаря комплексным мерам по охране окружающей среды удалось сократить выбросы СО2 на МЖД на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что за первое полугодие 2020 года на МЖД общий выброс вредных веществ сократился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В частности, от стационарных источников (котельных) выбросы снизились на 10,6%, от передвижных источников (локомотивы и автотранспорт) - на 5,6%, сбросы недостаточно очищенных сточных вод - на 1%.