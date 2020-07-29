Движение трамваев восстановили на Варшавском шоссе и в районе Даниловского Вала в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение трамваев возобновили в районе Варшавского шоссе и Даниловского Вала после сбоя по техническим причинам. Об этом сообщается в среду в официальном Twitter ГУП "Мосгортранс".

"Восстановили движение трамваев в районе Варшавского шоссе и Даниловского Вала", - говорится в сообщении.

Ранее в официальном Twitter ГУП "Мосгортранс" появилась информация, что трамваи № 47 и 3 задерживались на Варшавском шоссе по техническим причинам. Также были изменены маршруты трамваев № 38 и 39 в районе Даниловского Вала.