Реконструкцию Дмитровского путепровода в Москве завершат к концу 2022 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Работы по реконструкции путепровода начались на Дмитровском шоссе в столице, все работы планируется завершить к концу 2022 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Мы приступили к реконструкции путепровода на Дмитровском шоссе. Подрядная организация вышла на объект, ведутся подготовительные работы. Реконструкцию планируем завершить к концу 2022 года", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Протяженность путепровода составляет 312,12 метра. После его реконструкции движение автотранспорта будет осуществляться по четырем полосам в каждом направлении. Во время работ специалисты полностью заменят опоры и пролетные строения, которые будут вестись без остановки движения по основному ходу шоссе.

Также на путепроводе оборудуют тротуары, установят шумозащитные и грязезащитные экраны, автоматическую противогололедную систему, центральный и боковые барьерные ограждения.

"Для обеспечения пропускной способности магистрали на период реконструкции будет возведен временный путепровод", - добавил Загрутдинов.

Кроме этого, в ходе работ планируется реконструкция съездов между Дмитровским шоссе и улицами Валаамская, Линии Октябрьской железной дороги, Локомотивным проездом.