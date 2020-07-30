Еще два пункта велопроката заработали в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новые пункты велопроката появились в Москве около станций Московского метрополитена "Мичуринский проспект", а также "Тестовская" МЦД, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Организовать станции велопроката по этим адресам предложили жители Москвы в рамках краудсорсингового проекта по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры, объявленного заммэра столицы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым.

"Для того, чтобы вам [жителям и гостям Москвы] еще удобнее было передвигаться по столице на велосипедах, мы организовали станции велопроката у метро "Мичуринский проспект" и у станции МЦД "Тестовская" - это также были ваши предложения", - приводятся в публикации слова Ликсутова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи 24 июня совершили около 77 тыс. поездок на арендованных городских велосипедах за один день, установив рекорд с момента открытия проката в 2013 году.

Велопрокат в этом году заработал для курьеров и волонтеров столицы 10 апреля. С 1 июня прокат заработал для всех желающих.

Шестнадцатого июня Ликсутов сообщил в своей колонке на едином транспортном портале Москвы, что с 18 июня и до конца сезона стоимость проката городских велосипедов снижена на 30%. Пользователям, которые уже приобрели доступ к прокату на сезон ранее, предоставлены промокоды на скидку.

Двадцать третьего июля замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян сообщил, пользователи велопроката в Москве с начала сезона совершили более 2,5 млн поездок.