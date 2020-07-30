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Шесть новых пешеходных переходов организовали в разных районах Москвы

Их создали по просьбам местных жителей в рамках краудсорсингового проекта по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Шесть пешеходных переходов организовали в Москве по просьбам жителей, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Пешеходные переходы предложили жители Москвы в рамках краудсорсингового проекта по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры, объявленного заммэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым.

"Недавно мы сделали диагональный регулируемый пешеходный переход со светофором на ул. Герасима Курина и еще один регулируемый переход, тоже со светофором, на Новоясеневском проспекте, 11 - ул. Ясногорская", - сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Заммэра добавил, что новые пешеходные переходы также появились на Мячковском бульваре, д. 14, к. 2 и д. 20, на пересечении Мячковского и Марьинского бульваров, а также на развороте Университетского проспекта перед пересечением с Ленинским проспектом возле д. 1/62, на 1-м Карачаровском проезде. Также организована пешеходная зона в районе д. 13, корп. 1-5 по Дмитровскому шоссе.

"А еще организовали новый пешеходный переход - впоследствии тут установим и светофоры - через ул. Авиаторов на пересечении с ул. Богданова", - заключил Ликсутов.

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