Архивные документы нашли в Москве при реставрации Яузкой больницы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 30 архивных документов обнаружили специалисты при проведении реставрационных работ в Яузкой больнице в Москве. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"Можно сказать, что специалисты обнаружили документальный клад. Главная его ценность в том, что он позволяет понять, как жили и работали медики тех лет, узнать их удивительную судьбу. Среди самых интересных находок - бумаги Марии Александровны Африкантовой, врача пятого отделения больницы. Это членский билет 1926 года - там описаны правила пользования документом, а также стоят отметки об уплате членских взносов", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Он добавил, что особую ценность представляет заявление Марины Африкантовой о восстановлении в правах члена профсоюза. В нем указана краткая автобиография доктора.

"Кроме того, среди артефактов имеются рукописные протоколы заседаний месткома больницы. Они также датированы 1946 годом. Так, из бумаг можно узнать о повестке одного из заседаний - плане культмассовой работы на квартал", - говорится в сообщении.

По словам Емельянова, документы очень хорошо сохранились. Вероятно, это связано с тем, что на них не попадали прямые солнечные лучи и влага и не было резкой смены температур. На пожелтевшей от времени бумаге чернила достаточно яркие, поэтому многие записи можно прочитать полностью.