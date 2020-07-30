Реконструкцию общежития академии водного транспорта в Москве планируют завершить в 2021 г.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Срок действия разрешения на реконструкцию студенческого общежития Московской государственной академии водного транспорта на улице Речников продлили до 5 апреля 2021 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Срок действия разрешения на строительство продлен до 5 апреля 2021 года. Объект реконструируют за счет федерального бюджета. Надзор за ходом работ осуществляет Ростехнадзор", - сказал приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

В ходе реконструкции в пятиэтажном здании надстроят три дополнительных этажа с незначительной перепланировкой внутреннего пространства и помещений. В результате общая площадь здания составит 11 тыс. кв. метров.

Также в здании установят два пассажирских лифта грузоподъемностью 630 и 1 тыс. кr. У главного входа в общежитие появится пандус для маломобильных людей, а прилегающая территория будет благоустроена.

Ранее срок действия разрешения на строительство действовал до апреля 2020 года.